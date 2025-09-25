Esquel, con un plan de gestión a largo plazo para el desarrollo

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la importancia de un trabajo planificado a largo plazo y repasó los logros y proyectos clave para el futuro de la ciudad. Entre los temas principales, mencionó la próxima edición del Encuentro de Orquestas Latinoamericanas (MOLPA), la consolidación de la industria local y las gestiones para fortalecer la conectividad aérea.

Cultura y Turismo, en movimiento

Taccetta se mostró conforme de que Esquel que sea sede del Encuentro de Orquestas Latinoamericanas (MOLPA) este año. Un trabajo que se gestó durante más de un año con la orquesta Pú Pichikeché, de Esquel. “Sabemos que esta movida cultural no es solo para los chicos de nuestra orquesta, sino para que toda la gente se acerque a la cultura y para que Esquel disfrute de la música durante estos 3 días”, afirmó el intendente.

También, el jefe comunal se refirió a las gestiones para el regreso del vuelo Córdoba-Esquel. Confirmó que el servicio estará disponible en octubre y se está trabajando con Aerolíneas Argentinas para mantener la frecuencia de jueves y lunes durante los meses de diciembre, enero y febrero. Según Taccetta, la decisión depende de la demanda, pero los resultados de julio y agosto demostraron que la ruta es viable.

Esquel apuesta por la producción y la industria

El intendente subrayó que el plan de gobierno se enfoca en una matriz productiva a largo plazo. "Nada se soluciona en pocos meses, siempre hay que tener un plan. Turismo en 2024, producción en 2025", explicó Taccetta. En ese sentido, destacó la reciente aprobación de tres ordenanzas: la de sello "Hecho en Esquel", la del parque industrial y la de producción intensiva.

Respecto al parque industrial, el intendente mencionó que ya están trabajando en la socialización de los beneficios impositivos para atraer empresas, lo que se traducirá en nuevos puestos de trabajo. "En 2026 ya vamos a tener los hoteles construidos, que eran un sueño en un principio, y empezar a tener empresas que se instalen en el parque industrial", proyectó. Agradeció al Concejo Deliberante por el acompañamiento y remarcó la importancia de trabajar en conjunto para el futuro de la ciudad.

Agenda del gobernador en la Comarca

Finalmente, Matías Taccetta confirmó que estará acompañando al gobernador de la provincia en distintas actividades durante los próximos días. La agenda incluye una visita a la obra del Coihue y la entrega de una construcción de la Secretaría de Bosques en Lago Puelo y Golondrinas. El gobernador tiene previsto continuar con diversas actividades en la zona durante el fin de semana.

E.B.W.