Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor

En un operativo conjunto entre personal de la Comisaría 12 de El Bolsón y el Cuerpo de Investigaciones local, un hombre fue detenido en la vía pública luego de ser acusado de agredir con un elemento contundente a un octogenario, provocándole lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, el hecho se originó tras una fuerte discusión entre el agresor y la víctima, con quien mantiene un vínculo legal. En medio del altercado, el acusado habría golpeado al adulto mayor con un palo, ocasionándole heridas que pusieron en riesgo su vida.

La víctima permanece internada en terapia intensiva

Debido a la seriedad de las lesiones, el hombre de más de 80 años fue trasladado de urgencia al Hospital de Bariloche, donde permanece internado en terapia intensiva. Los médicos evalúan su evolución y continúan con los cuidados para estabilizar su estado de salud.

El agresor intentó escapar pero fue reducido

En el marco de las actuaciones, los efectivos localizaron al presunto agresor mientras caminaba por la vía pública. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue reducido y trasladado a la dependencia policial de El Bolsón.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Comisaría 12, que instruyó el procedimiento y puso al detenido a disposición de la justicia.

O.P.