Convocan a vecinos a compartir recuerdos para el Centenario de El Bolsón

En el marco de los preparativos por el Centenario de la Fundación de El Bolsón (1926-2026), el municipio lanzó una convocatoria abierta a vecinos y vecinas para reconstruir la memoria histórica local. La propuesta busca recopilar fotografías antiguas y documentación relevante sobre familias e instituciones pioneras, con el objetivo de conformar un archivo colectivo que preserve el patrimonio cultural y social de la ciudad.

Reconstruir la memoria colectiva

Desde la Municipalidad indicaron que el material recopilado será importante para honrar el legado de los fundadores de El Bolsón y poner en valor la historia de la comunidad. Esta iniciativa será parte central de las actividades que se desarrollarán rumbo a los 100 años de la localidad, a celebrarse en 2026.

Cómo participar de la convocatoria

Los vecinos podrán colaborar de dos maneras:

De forma presencial: acercándose a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Territorial (Roca y 25 de Mayo), de lunes a viernes de 14 a 19 hs. Allí el material será escaneado en el momento para su posterior digitalización y catalogación .

Por correo electrónico: enviando fotos o documentos ya digitalizados a centenario.elbolson@gmail.com.

Además, para consultas, se habilitó la línea telefónica 0294-4483964.

O.P.