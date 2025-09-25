Impulsan jornadas por el Día Mundial del Corazón

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, los servicios de Cardiología de los hospitales públicos de El Bolsón y Bariloche comenzaron hoy las jornadas de capacitación y concientización destinadas a profesionales de la salud y a la comunidad en general.

Las actividades, organizadas con apoyo del Gobierno de Río Negro, se desarrollan entre el jueves 25 y viernes 26 de septiembre con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares y ofrecer herramientas para actuar ante urgencias médicas.

Jornada para profesionales de la salud

La primera instancia, iniciada este jueves 25 en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, está dirigida a médicos cardiólogos, clínicos, generalistas, personal de enfermería y residentes.

Durante la capacitación se abordan temas como hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular.

La modalidad de trabajo combina exposiciones teóricas con un enfoque práctico en el manejo de emergencias médicas.

Actividades abiertas a la comunidad

El viernes 26 de septiembre, la propuesta se traslada a la plaza Pagano de El Bolsón (o al hall central del hospital en caso de lluvia) con actividades destinadas a toda la población.

Entre ellas la toma de tensión arterial en la vía pública y detección de hipertensión, charlas sobre nutrición saludable, clase abierta de zumba y actividad física, taller de RCP básica para la comunidad.

O.P.