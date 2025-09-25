16°
Jueves 25 de Septiembre de 2025
25 de Septiembre de 2025
Capacitación electoral: Cronograma de encuentros presenciales en la Comarca Andina

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson dictará capacitaciones obligatorias en distintas localidades de la Comarca, en el marco de la implementación de la Boleta Única de Papel.
La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson informó el cronograma de capacitaciones presenciales obligatorias para las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y delegados de la Justicia Nacional Electoral, en el marco de la próxima elección con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

 

Las jornadas también estarán abiertas a la ciudadanía interesada en conocer el nuevo sistema.

 

 

Capacitaciones en la Comarca y la provincia

 

El recorrido por las localidades de la Comarca Andina y zonas aledañas se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre, con el siguiente cronograma:

 

Domingo 28 de septiembre

 

  • Las Plumas – 11 hs., Auditorio Comuna Rural (RN25 km 208).

     

  • Paso de Indios – 14 hs., Salón del Concejo Deliberante (17 de Agosto 89).

     

Lunes 29 de septiembre

 

  • Cholila – 11 hs., Microcine Municipal.

     

  • Río Pico – 14 hs., Salón de Cultura.

     

  • Epuyén – 17 hs., Punto Digital (Ruta 40).

     

  • Gobernador Costa – 17:30 hs., Auditorium Municipal.

     

Martes 30 de septiembre

 

  • Tecka – 14 hs., Juzgado de Paz.

     

  • El Maitén – 17 hs., Salón Cultural (Espora s/n).

     

 

 

O.P

 

