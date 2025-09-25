Capacitación electoral: Cronograma de encuentros presenciales en la Comarca Andina

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson informó el cronograma de capacitaciones presenciales obligatorias para las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y delegados de la Justicia Nacional Electoral, en el marco de la próxima elección con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).
Las jornadas también estarán abiertas a la ciudadanía interesada en conocer el nuevo sistema.
Capacitaciones en la Comarca y la provincia
El recorrido por las localidades de la Comarca Andina y zonas aledañas se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre, con el siguiente cronograma:
Domingo 28 de septiembre
-
Las Plumas – 11 hs., Auditorio Comuna Rural (RN25 km 208).
-
Paso de Indios – 14 hs., Salón del Concejo Deliberante (17 de Agosto 89).
Lunes 29 de septiembre
-
Cholila – 11 hs., Microcine Municipal.
-
Río Pico – 14 hs., Salón de Cultura.
-
Epuyén – 17 hs., Punto Digital (Ruta 40).
-
Gobernador Costa – 17:30 hs., Auditorium Municipal.
Martes 30 de septiembre
-
Tecka – 14 hs., Juzgado de Paz.
-
El Maitén – 17 hs., Salón Cultural (Espora s/n).
