Capacitación electoral: Cronograma de encuentros presenciales en la Comarca Andina

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson informó el cronograma de capacitaciones presenciales obligatorias para las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y delegados de la Justicia Nacional Electoral, en el marco de la próxima elección con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Las jornadas también estarán abiertas a la ciudadanía interesada en conocer el nuevo sistema.

Capacitaciones en la Comarca y la provincia

El recorrido por las localidades de la Comarca Andina y zonas aledañas se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre, con el siguiente cronograma:

Domingo 28 de septiembre

Las Plumas – 11 hs., Auditorio Comuna Rural (RN25 km 208).

Paso de Indios – 14 hs., Salón del Concejo Deliberante (17 de Agosto 89).

Lunes 29 de septiembre

Cholila – 11 hs., Microcine Municipal.

Río Pico – 14 hs., Salón de Cultura.

Epuyén – 17 hs., Punto Digital (Ruta 40).

Gobernador Costa – 17:30 hs., Auditorium Municipal.

Martes 30 de septiembre

Tecka – 14 hs., Juzgado de Paz.

El Maitén – 17 hs., Salón Cultural (Espora s/n).

