Música y arte: Sonia Baliente destaca la "felicidad" de ver a Esquel repleta de jóvenes músicos

Esquel se ha convertido en el vibrante epicentro de un encuentro musical que ha convocado a cientos de jóvenes de todo el país. La directora de Cultura de Esquel, Sonia Baliente, expresó la profunda alegría que genera este evento. "La verdad que es una gran felicidad ver esta plaza repleta de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus profes, las familias, todos acompañando este evento que la verdad que es una hermosura", afirmó.

Baliente subrayó el valor de que la juventud se sume al mundo de la cultura. "Para nosotros significa una alegría muy grande que esta juventud esté en este mundo, en el mundo del arte, de la música, de la cultura", señaló, visiblemente emocionada.

Conciertos y actividades para toda la comunidad

El encuentro arrancó con una "caminata sonora" que recorrió la calle 25 de Mayo. Durante el día, las actividades continuarán según el cronograma previsto. "Hoy a la tarde ya empiezan los conciertos didácticos porque cada orquesta va a ir a visitar alguna escuela primaria", detalló Baliente.

El punto culminante de la jornada será el gran concierto en el Gimnasio Municipal. "A las 18:30 arranca el gran concierto", anunció, invitando a todos los vecinos a sumarse.

El municipio, por su parte, ha cumplido un rol fundamental en la organización. La directora de Cultura destacó que "el rol del municipio fue recibirlos, fue alojarlos, fue facilitar toda una cuestión desde lo económico, desde la disposición de sonidos, de la disposición de logística y de acompañamiento a todos los requerimientos que el MOLPA necesita".

Para cerrar, la funcionaria extendió una calurosa invitación a la comunidad: "Hay que invitar a la comunidad a que los conciertos en el gimnasio municipal son libres y gratuitos. Es venir a bailar un rato, a compartir y realmente a disfrutar y vivir tres días de felicidad artística".

