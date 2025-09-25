Raúl Suárez, referente del INCUCAI, sobre la Plazoleta de la Vida: “Esto es la gratitud al donante”

Tras la reciente inauguración de la Plazoleta de la Vida en Esquel, el referente del INCUCAI local, Raúl Suárez, expresó su gran satisfacción y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible este logro. Suárez, un paciente trasplantado que lleva 13 años con un nuevo órgano, señaló que este espacio es el resultado de un largo trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y el sector de salud.

“Estamos muy contentos por el logro que hemos conseguido desde el sector de trasplantados, y esto conlleva que el grupo de trasplantados y pacientes estén día a día ayudándonos”, afirmó.

Un espacio para la vida y la solidaridad

Según Suárez, la plazoleta no es exclusiva para trasplantados, sino que es un lugar para “todo el grupo, grupos y ONG que estén trabajando sobre lo que es la vida”. El objetivo es que la comunidad pueda apropiarse del espacio para realizar eventos y actividades que promuevan la concientización. “Así como tenemos un muñeco de nieve o la trochita, podemos tener esta plazoleta para aquel que lo necesite y que sea de todos, no solamente de los trasplantados”, agregó.

El referente del INCUCAI también valoró el apoyo de diversas instituciones educativas de Esquel, como las escuelas 713, 722 y 655, que están comenzando a trabajar en proyectos solidarios de donación de órganos. Además, mencionó el plan de su grupo de trabajar de cerca con los pacientes que están en lista de espera, compartiendo su experiencia para acompañarlos en el proceso.

Finalmente, Suárez reflexionó sobre su propia experiencia como trasplantado y el significado de la donación. “Lo que hago realmente es concientizar a los demás, y es mi gratitud hacia el donante”, concluyó.

F.P