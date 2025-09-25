16°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
25 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Conoce a los deportistas Esquelenses que irán a los Juegos Nacionales Evita

Ocho jóvenes deportistas de la ciudad viajarán a Mar del Plata para participar en la final de la competencia, que se desarrollará del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una delegación de ocho jóvenes deportistas de Esquel participará en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, la competencia más importante del país, que se celebrará en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre. El evento reunirá a más de 8.000 atletas de todo el territorio nacional en un encuentro de intercambio deportivo y cultural.

 

 

Los Juegos, organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, incluyen un programa de 36 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas. La delegación de Esquel está compuesta por deportistas que se clasificaron tras superar las etapas provinciales en sus respectivas disciplinas.

 

 

 

Los deportistas esquelenses

 

La ciudad estará representada en los Juegos Evita por los siguientes atletas:

 

  • Mariano Aburto (skate)

     

  • Marcelo Jesús Lagos Tacuman (boxeo)

     

  • Yair Melin (natación)

     

  • Thiago Valentín Cabrera (ciclismo)

     

  • Sthepanie Sobiera (judo)

     

  • Isabella Toppazini Gibbon (tiro con arco)

     

  • Olivia Conesa (atletismo)

     

  • Nara St Fort Laurent (atletismo)

     

 

Estos torneos, que son gratuitos y abiertos a la comunidad, tienen como objetivo fomentar el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. También sirven como una instancia clave para la detección de talentos con potencial para futuras competencias nacionales e internacionales.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino
2
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
3
 Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor
4
 Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible
5
 Desbaratan un presunto punto de venta de drogas y secuestran un arsenal
1
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
2
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
3
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
4
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
5
 Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -