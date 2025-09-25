Conoce a los deportistas Esquelenses que irán a los Juegos Nacionales Evita

Una delegación de ocho jóvenes deportistas de Esquel participará en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, la competencia más importante del país, que se celebrará en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre. El evento reunirá a más de 8.000 atletas de todo el territorio nacional en un encuentro de intercambio deportivo y cultural.

Los Juegos, organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, incluyen un programa de 36 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas. La delegación de Esquel está compuesta por deportistas que se clasificaron tras superar las etapas provinciales en sus respectivas disciplinas.

Los deportistas esquelenses

La ciudad estará representada en los Juegos Evita por los siguientes atletas:

Mariano Aburto (skate)

Marcelo Jesús Lagos Tacuman (boxeo)

Yair Melin (natación)

Thiago Valentín Cabrera (ciclismo)

Sthepanie Sobiera (judo)

Isabella Toppazini Gibbon (tiro con arco)

Olivia Conesa (atletismo)

Nara St Fort Laurent (atletismo)

Estos torneos, que son gratuitos y abiertos a la comunidad, tienen como objetivo fomentar el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. También sirven como una instancia clave para la detección de talentos con potencial para futuras competencias nacionales e internacionales.

F.P