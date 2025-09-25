21°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
25 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

CUCAI Chubut: “Más de 100 personas esperan un trasplante en la provincia”

El comunicador Lucas Cayuqueo valoró el trabajo de Raúl Suárez en Esquel y explicó que la forma más sencilla de expresar la voluntad de ser donante es a través de la aplicación Mi Argentina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lucas Cayuqueo, comunicador del CUCAI Chubut, dio a conocer la situación provincial de la donación de órganos, confirmando que más de 100 personas se encuentran en lista de espera. Cayuqueo valoró el trabajo del referente local del INCUCAI, Raúl Suárez, por su labor en la difusión y el acompañamiento a los pacientes.

 

 

“Estamos muy contentos de que integren al paisaje de Esquel esta plazoleta por la vida”, afirmó Cayuqueo, en referencia al nuevo espacio inaugurado en la ciudad que homenajea a donantes y trasplantados. El comunicador explicó que Suárez y su equipo acompañan a las personas que tienen dudas sobre el proceso y las orientan en las distintas etapas, facilitando el acceso a respuestas institucionales.

 

 

 

La importancia de manifestar la voluntad

 

Cayuqueo también se refirió a las formas de manifestar la voluntad de ser donante, confirmando que la ley vigente establece que “todos somos donantes, excepto que expresemos lo contrario”.

 

 

Según datos estadísticos, el 97% de las expresiones de voluntad que se realizaron este año fueron a través de la plataforma Mi Argentina, lo que la convierte en el canal más utilizado por los ciudadanos. Sin embargo, también se puede expresar la voluntad de donar a través de Correo Argentino o comunicándose con la jurisdicción del CUCAI Chubut o el sector de trasplantados en Esquel.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino
2
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
3
 Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor
4
 Choque fatal en Puerto Madryn: un auto impactó de frente contra un camión de combustible
5
 Florinda Giménez QEPD
1
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
2
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
3
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
4
 Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles
5
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -