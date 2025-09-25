11°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Argentina
25 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Marchas en todo el país tras el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena

Varias personas salieron a las calles para exigir justicia luego del crimen de las tres jóvenes, presuntamente a manos de una banda narco.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) conmocionó al país y desató una ola de repudio social. El miércoles por la tarde, miles de vecinos y organizaciones feministas se movilizaron en distintas ciudades para reclamar justicia y visibilizar la gravedad de la violencia de género.

 

Las concentraciones se realizaron en Plaza Flores, un lugar que las jóvenes solían frecuentar, así como en Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Florencio Varela, La Matanza y otros puntos del país. En cada movilización resonó con fuerza la consigna “Ni Una Menos”, junto con pedidos de justicia y el cese de la violencia.

 

En Florencio Varela, la marcha se desarrolló frente a la vivienda de la calle Río Iguazú 745, señalada como el sitio donde las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas bajo las órdenes de un jefe narco, mientras la organización criminal registraba los hechos en video.

 

Familiares, vecinos y amigos de las chicas también se reunieron en La Tablada, donde las cámaras de seguridad captaron por última vez con vida a Brenda, Lara y Morena. Allí, el dolor se transformó en un fuerte reclamo de justicia y memoria.

 

La organización Ni Una Menos convocó a una nueva movilización para este sábado a las 16 horas, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, remarcaron.

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
2
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
3
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
4
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
5
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
1
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
2
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -