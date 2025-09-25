Marchas en todo el país tras el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena

El brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) conmocionó al país y desató una ola de repudio social. El miércoles por la tarde, miles de vecinos y organizaciones feministas se movilizaron en distintas ciudades para reclamar justicia y visibilizar la gravedad de la violencia de género.

Las concentraciones se realizaron en Plaza Flores, un lugar que las jóvenes solían frecuentar, así como en Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Florencio Varela, La Matanza y otros puntos del país. En cada movilización resonó con fuerza la consigna “Ni Una Menos”, junto con pedidos de justicia y el cese de la violencia.

En Florencio Varela, la marcha se desarrolló frente a la vivienda de la calle Río Iguazú 745, señalada como el sitio donde las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas bajo las órdenes de un jefe narco, mientras la organización criminal registraba los hechos en video.

Familiares, vecinos y amigos de las chicas también se reunieron en La Tablada, donde las cámaras de seguridad captaron por última vez con vida a Brenda, Lara y Morena. Allí, el dolor se transformó en un fuerte reclamo de justicia y memoria.

La organización Ni Una Menos convocó a una nueva movilización para este sábado a las 16 horas, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, remarcaron.

