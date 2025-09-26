Hugo Rodríguez fue el argentino más rápido en el Mundial de Trail en España

Esta madrugada se produjo otro hecho que pone a Esquel en lo más alto del deporte, en este caso del deporte internacional. El atleta Hugo Rodríguez alcanzó hoy el puesto 24 en la Clasificación General, siendo el primer argentino en el Mundial de Trail, Modalidad Short, que tuvo lugar en Canfranc (España).

Hugo unió los 45km de competencia de montaña con un tiempo de 5hs 19min 59seg, siendo el mejor argentino de la prueba.

Los otros argentinos que llegaron detrás de él fueron Adrián Gaspar, Javier Mariqueo, Diego Simón y Joaquín Narváez, completando de esta manera los mejores cinco argentinos en la cita mundialista.

Al término de la competencia, Hugo Rodríguez conversó con el enviado de Trail Running Argentina donde señaló lo siguiente:

“La verdad que estoy muy emocionado, ha sido una carrera soñada. Estoy muy contento y muy agradecido con todos quienes hicieron posible que hoy esté acá”, lo destacó tras la carrera de hoy a la madrugada, donde alcanzó el puesto 24 a nivel mundial.

Hay que tener en cuenta que Hugo no ha tenido un buen primer semestre. Quiso conseguir una importante marca que lo auspiciara, pero no fue posible, eso lo bajoneo. Pero en la segunda parte del año se enfocó más y los resultados están a la vista.

“La verdad que al principio del año había hablado con una marca, una de las grandes marcas para entrar a su equipo, pero no fue posible y eso me bajoneó mucho, creo que me jugó muy en contra de los nacionales”.

“A mitad de año, pude revertir eso, enfocarme nuevamente, clasificar al Mundial y bueno aquí estoy”.

“Tengo mucha emoción. La verdad que no quería desconcentrarme acá, en los kilómetros finales trataba de no perder el foco y ya estando en la parte final solté toda la emoción. Estoy súper feliz. Hoy se dio una carrera soñada”.