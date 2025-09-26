Transporte Rolando se metió en las semifinales de la Copa de Oro Sur

Está a solo 40 minutos de entrar en la Divisional de Honor. Anoche Transporte Rolando dio muestra de su solidez en la Copa de Oro Sur al derrotar a Nueva Era de Rosario por un categórico 7 a 1 en uno de los encuentros correspondiente a los Cuartos de Final del torneo de futsal masculino que se desarrolla en Trevelin.

Hoy a las 22 horas jugará su pase a la final (y su llegada a la Divisional de Honor) cuando enfrente al difícil equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza, otro de los candidatos en este torneo.

En cuarto de final Independiente Rivadavia derrotó ayer a American Club de Gobernador Gregores por 4 a 2.

La otra semifinal la jugarán La Reserva de Caleta Olivia ante Inter de Comodoro Rivadavia.

El conjunto de la Reserva necesitó del tiempo suplementario para derrotar a Poca Pila de Trelew por 5 a 4, en tanto Inter superó a Club de Pescadores de Gualeguaychú por 4 a 3.

Esta noche se jugarán las semifinales, donde La Reserva jugará ante Inter a las 20 horas, en tanto el equipo de Esquel Transporte Rolando se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza a las 22 horas, según se informó.