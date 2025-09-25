Esquel, entre el calor y el viento: el pronóstico para hoy

La ciudad de Esquel tendrá hoy una jornada con temperaturas agradables, pero con vientos que se intensificarán a lo largo del día. Según el pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

La mañana comenzó con una temperatura de alrededor de 6 °C, con vientos del norte de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. Sin embargo, la temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando una máxima de 21 °C en horas de la tarde.

Se espera que los vientos más fuertes se sientan durante la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 69 km/h. Hacia la noche, el viento disminuirá, con una temperatura que rondará los 14 °C.

F.P