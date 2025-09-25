11°
Jueves 25 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel, entre el calor y el viento: el pronóstico para hoy

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

La ciudad de Esquel tendrá hoy una jornada con temperaturas agradables, pero con vientos que se intensificarán a lo largo del día. Según el pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

 

La mañana comenzó con una temperatura de alrededor de 6 °C, con vientos del norte de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. Sin embargo, la temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando una máxima de 21 °C en horas de la tarde.

 

Se espera que los vientos más fuertes se sientan durante la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 69 km/h. Hacia la noche, el viento disminuirá, con una temperatura que rondará los 14 °C.

 

 

F.P

 

