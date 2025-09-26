15°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina GolondrinasLago Puelo
26 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Dos quemas descontroladas movilizaron a Bomberos en pocas horas

Este jueves se registraron dos quemas descontroladas que demandaron la intervención de Bomberos, brigadistas y Policía. Recuerdan extremar las precauciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo debieron intervenir en dos focos de quema descontrolada registrados en la zona de Golondrinas.

 

La primera alarma sonó a las 13:11 horas, cuando se reportó fuego en cercanías de la chacra La Alazana, en un área de interfaz urbano–forestal. En el lugar trabajaron Bomberos de Lago Puelo junto a la Brigada Nacional Sur y la Brigada Golondrinas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF)

 

 

Más tarde, a las 16:55 horas, se recibió un nuevo aviso por otra quema fuera de control en Golondrinas. En esta ocasión, los Bomberos trabajaron con apoyo de Policía, Tránsito y la Brigada Golondrinas.

 

 

Desde el cuartel recuerdan que las quemas están permitidas únicamente hasta las 11 horas y deben quedar totalmente apagadas a partir de ese horario.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino
2
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
3
 Desbaratan un presunto punto de venta de drogas y secuestran un arsenal
4
 Juan Ramón Sepúlveda QEPD
5
 Cayó por un robo en Trevelin y cumplirá su condena sin libertad condicional
1
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
2
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
3
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
4
 Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles
5
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -