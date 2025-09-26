Dos quemas descontroladas movilizaron a Bomberos en pocas horas

Este jueves, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo debieron intervenir en dos focos de quema descontrolada registrados en la zona de Golondrinas.

La primera alarma sonó a las 13:11 horas, cuando se reportó fuego en cercanías de la chacra La Alazana, en un área de interfaz urbano–forestal. En el lugar trabajaron Bomberos de Lago Puelo junto a la Brigada Nacional Sur y la Brigada Golondrinas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Más tarde, a las 16:55 horas, se recibió un nuevo aviso por otra quema fuera de control en Golondrinas. En esta ocasión, los Bomberos trabajaron con apoyo de Policía, Tránsito y la Brigada Golondrinas.

Desde el cuartel recuerdan que las quemas están permitidas únicamente hasta las 11 horas y deben quedar totalmente apagadas a partir de ese horario.

O.P