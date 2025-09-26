15°
De un jueves primaveral al regreso de las lluvias: Así estará el clima este viernes

Tras un jueves que rozó los 20 °C con sol y viento por la tarde, la Comarca Andina amanece este viernes con un escenario muy distinto. Se esperan lluvias aisladas, probables nevadas en zonas altas y descenso de la temperatura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El jueves dejó postales típicas de primavera anticipada: cielo mayormente despejado, temperaturas cercanas a los 20 °C y, hacia la tarde, ráfagas intensas que recordaron que el viento puede ser protagonista en la Comarca.

 

Sin embargo, este viernes 26 de septiembre la situación cambia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día fresco e inestable, con mínima de 6 °C y máxima que apenas rondará los 12 °C. Habrá lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche no se descarta la combinación de lluvia y nieve en zonas altas.

 

El viento seguirá diciendo presente: soplará del oeste y sudoeste, con intensidades de 30 a 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo en la tarde y la noche.

 

 

En tanto, pronósticos alternativos sugieren que podría haber momentos con nubes y claros, permitiendo un leve repunte de la temperatura hacia el mediodía, con máximas de hasta 13 o 14 °C, pero sin descartar chaparrones débiles intermitentes.

 

Efemérides del 26 de septiembre

 

Este viernes llega con varias conmemoraciones:

 

  • Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (ONU).

     

  • Día Mundial de la Salud Ambiental, que busca promover la sostenibilidad de los ecosistemas.

     

  • Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.

     

  • Día Mundial de la Anticoncepción, que recuerda la importancia del acceso a métodos seguros.

     

  • En Argentina, se celebra el Día del Empleado de Comercio, aunque el feriado se traslada al lunes 29, dando lugar a un fin de semana largo.

     

 

 

O.P

 

