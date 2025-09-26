15°
Recuperaron una motocicleta robada y demoraron a dos hombres por encubrimiento

El operativo se realizó en pleno centro tras el alerta del propietario. La motocicleta tenía pedido de secuestro y dos jóvenes fueron demorados por encubrimiento.
Por Redacción Red43

Personal de la Brigada de Investigaciones de El Bolsón, junto con efectivos de la Comisaría 12°, logró recuperar una motocicleta robada y demoró a dos hombres acusados del presunto delito de encubrimiento.

 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16 horas del jueves, luego de que el propietario del vehículo advirtiera que su rodado circulaba sin chapa patente por las calles Perito Moreno y Cacique Foyel.

 

Operativo

 

Tras el alerta, se montó un operativo de búsqueda que permitió ubicar la motocicleta estacionada frente a un lavadero en calle Perito Moreno. En el lugar, los efectivos identificaron a dos hombres de 27 y 24 años, quienes aseguraron haber recibido la moto de un tercero.

 

 

Al ser requeridos por documentación, exhibieron un papel de compra-venta sin validez legal. Posteriormente, mediante la verificación del número de motor y cuadro, se constató que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.

 

Ante la situación, ambos sujetos fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta fue secuestrada y quedó bajo custodia judicial.

 

 

 

O.P.

 

