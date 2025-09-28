“A través de los Juegos Comunales se descubrieron talentos importantes”

En su recorrida por la Cordillera, el gobernador Ignacio Torres llegó hasta Trevelin donde le hizo saber al presidente de Fontana, César Muñoz, que la obra de ampliación del gimnasio del club de “los mantequeros” será solventada en su totalidad por el gobierno provincial.

En conversación con este medio, Torres destacó que “vamos a acompañar a este club porque es un club que aporta mucho a toda la sociedad, a toda la comunidad de Trevelin”.

Remarcó que “nosotros entendemos que el Estado tiene que estar presente, sobre todo por el rol de contención que cumplen estos clubes, así que los vamos a acompañar en el mejoramiento y en la ampliación de este gimnasio”.

El gobernador destacó además el gran trabajo que está haciendo Milton Reyes en todos los rincones de provincia.

“Estamos muy comprometidos con el deporte en toda la provincia. Tenemos un gran embajador como lo es Milton Reyes (presidente de Chubut Deportes) quien la verdad está haciendo un trabajo enorme en una época difícil, en una época de crisis”.

“El trabajo que se está haciendo es a pulmón y con esfuerzo, no solamente los contribuyentes sino pidiéndole también a un montón de privados que nos acompañen y que ven este trabajo y por eso acompañan cada vez más, es muy importante, fundamental.

“Por eso vamos a acompañar a Fontana para que su gimnasio tenga las medidas reglamentarias, que puedan juntar también a los torneos nacionales.

Ante la consulta de como analiza el trabajo que realiza Chubut Deportes, teniendo en cuenta ha sido un año difícil y que se viene un semestre también complicado, el gobernador destacó que “no es casualidad que hayamos tenido récord en medallero en este año, un año difícil, como bien decís, donde pudimos hacer algo que es mucho más importante que los logros deportivos, que integrar a la provincia”.

“Reflotamos lo que son los Juegos Comunales, donde chicos del interior de la provincia pudieron, entre otras cosas, conocer el mar, ir a competir a Mar del Plata. De hecho, se descubrieron talentos muy importantes.

“Y ver la cara de esos chicos, de poder cumplir su sueño y de tener una cosa aspiracional para seguir formándose en lo deportivo, pero insisto, también como mejores personas, no tiene precio. Por eso, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen de Chubut Deporte porque es un trabajo con profunda vocación de servicio”.



