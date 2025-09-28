“Esta es una obra anhelada por toda la comunidad de Trevelin”

“Esta es una obra anhelada por todos los socios y simpatizantes de Fontana de Trevelin y obviamente estoy feliz por esto”, así lo señaló el presidente Cesar Muñoz quien es sus manos tenía el convenio firmado por parte del gobierno provincial para el financiamiento de una obra esperada: la ampliación del gimnasio de Fontana de Trevelin.

El sábado por la noche, se llevó a cabo el acto donde el Gobernador Ignacio Torres, junto con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, le entregaron al presidente de Fontana una nota de compromiso para el financiamiento del proyecto de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin.

“Nosotros diseñamos tres proyectos para esta obra y esos tres proyectos fueron entregados a provincia para ver cuáles de ellos se podrán financiar.

La cancha de piso flotante tiene hoy 32mts de largo por 17mts 50cent de ancho. La medida necesaria es de 36 por 18.

“El ancho no sería problema, porque se podría quitar un escalón de las gradas y estaría listo, el tema son los cuatro metros que nos falta de largo”, destacó Muñoz.

Uno de los proyectos señala la posibilidad de hacer uso del terreno lindero. Nosotros teníamos la idea de construir un albergue en ese sector”.

La idea es sacar el escenario y hacer una reubicación de los baños, pero también está la posibilidad de ampliar la cancha hacia la avenida San Martín, sacando la escalera que conecta al primer piso y hacerla en una esquina.

Según lo destacó, las obras deberían iniciarse entre los meses de diciembre y enero cuando menos se utiliza el gimnasio.