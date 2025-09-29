12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
29 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se movilizó por el tripe femicidio y las políticas de género

El día sábado, convocaron al pedido de justicia por el caso de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y las políticas preventivas sobre narcotráfico, juventud y más áreas conmovidas por la situación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas asesinadas en una casa en Florencio Varela. La pista narco, las hipótesis y los avances de la causa. 

 

 Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes.

 

Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita, cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de La Tablada. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.

 

El caso que conmueve al país y tiene impacto internacional por los pedidos de captura en la investigación, tuvo distintas reacciones desde la comunidad y una de ellas fue en Esquel.

 

El día sábado se convocó una marcha en la ciudad, en horas de la tarde y haciendo énfasis no solo en el pedido de justicia, sino en el reclamo por políticas de género, contra el narcotráfico y la prevención. Entre distintas banderas con reclamos y gran asistencia de mujeres por las calles de la ciudad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -