Esquel se movilizó por el tripe femicidio y las políticas de género

Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas asesinadas en una casa en Florencio Varela. La pista narco, las hipótesis y los avances de la causa.

Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes.

Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita, cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de La Tablada. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.

El caso que conmueve al país y tiene impacto internacional por los pedidos de captura en la investigación, tuvo distintas reacciones desde la comunidad y una de ellas fue en Esquel.

El día sábado se convocó una marcha en la ciudad, en horas de la tarde y haciendo énfasis no solo en el pedido de justicia, sino en el reclamo por políticas de género, contra el narcotráfico y la prevención. Entre distintas banderas con reclamos y gran asistencia de mujeres por las calles de la ciudad.