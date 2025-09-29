Día Internacional del Turismo: Trevelin celebró a toda murga y baile

Una impactante Fiesta de las Murgas se vivió este sábado 27 en el Salón Central de Trevelin. Con la participación de las murgas Tía María (Bariloche), La Convenida (Esquel) y del referente murguero, compositor y solista Fernando Estarque (Trevelin), la noche se convirtió en una verdadera fiesta en la que el público –que colmaba las butacas– terminó bailando y cantando junto a sus artistas.

La conmemoración del Día Internacional del Turismo fue la excusa perfecta para llevar adelante esta reunión comarcal de murgas, organizada en conjunto por los propios artistas, Carlos Baroli (docente universitario y miembro de la Comisión Organizadora) y con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

El espectáculo se abrió con la presentación de Fernando Estarque, quien ofreció un repertorio con temas de los uruguayos Fernando Cabrera y Nico Ibarburu, entre otros. El músico cerró su participación invitando al escenario a la murga local Bailó la Pena, a modo de anticipo de la presentación que realizarán, en el mismo Salón Central, el próximo 12 de octubre.

Luego llegó el turno de La Convenida, murga que surge de un taller barrial en Esquel y cuya pertenencia comunitaria se refleja claramente en la temática de sus canciones.

El cierre estuvo a cargo de la murga feminista La Tía María, de Bariloche, que desplegó música, voces, coreografías e interpretación, recibiendo una ovación del público. Para su “retirada”, las artistas descendieron del escenario bailando al ritmo del bombo, los platillos y el redoblante, acompañadas por un público que se sumó con entusiasmo a la celebración carnavalera, dejando un final a pura fiesta.