Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada

En las primeras horas del domingo, a las 1:20 de la madrugada aproximadamente, la Unidad Regional realizó una intervención en un incendio en Corcovado.

Carolina Pauli sub jefa de la Unidad Regional, explicó que en el caso "se observa a un masculino que tenía aprehendida a una femenina".

En esta intervención se constató que sería su ex pareja: "había referido que le había prendido fuego intencionalmente la vivienda", generando un daño casi total, con la perdida de sus bienes.

Fue dispuesta la internación en salud mental de la mujer "por antecedentes" en amenazas de suicidio "y su estado en el momento", relató la oficial.

SL