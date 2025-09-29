13°
12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioLoma del medioEl Bolsón
29 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendio de vivienda: Vecinos, los primeros en actuar

Ocurrió en la tarde del sábado. Los primeros en actuar fueron los vecinos de la propiedad, que lograron contener las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia. No hubo heridos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Pasadas las 16 horas del sábado, un incendio de vivienda generó alarma en el barrio Almafuerte, sector Loma del Medio, sobre el callejón John Lennon, a unos 300 metros del centro comunitario.

 

El hecho fue reportado al 911, lo que produjo la intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y de la Policía.

 

 

Vecinos, los primeros en actuar

 

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya estaba siendo controlado por los vecinos y propietarios de la casa, quienes actuaron rápidamente con medios propios para evitar la propagación de las llamas.

 

Trabajo con cámara térmica

 

El personal de Bomberos utilizó una cámara térmica para verificar la vivienda y procedió a sofocar algunos puntos calientes.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -