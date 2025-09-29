Incendio de vivienda: Vecinos, los primeros en actuar

Pasadas las 16 horas del sábado, un incendio de vivienda generó alarma en el barrio Almafuerte, sector Loma del Medio, sobre el callejón John Lennon, a unos 300 metros del centro comunitario.

El hecho fue reportado al 911, lo que produjo la intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y de la Policía.

Vecinos, los primeros en actuar

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya estaba siendo controlado por los vecinos y propietarios de la casa, quienes actuaron rápidamente con medios propios para evitar la propagación de las llamas.

Trabajo con cámara térmica

El personal de Bomberos utilizó una cámara térmica para verificar la vivienda y procedió a sofocar algunos puntos calientes.

O.P