Llega ECO PUELCO MTB 2025: Todos los detalles

La Comarca Andina se alista para vivir un nuevo evento que combina deporte, turismo y naturaleza. El próximo domingo 19 de octubre se correrá la primera edición del ECO PUELCO MTB 2025, una competencia de ciclismo de montaña que convoca a corredores locales, regionales y de distintos puntos del país.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte de Lago Puelo, Sebastián Oliva; el director de Deportes, Sergio Sumiza; y el organizador de la prueba, Mauricio Guarda, brindaron detalles del evento y remarcaron el componente turístico que busca posicionar a la localidad en el calendario deportivo patagónico.

Turismo deportivo para romper la estacionalidad

“El turismo deportivo es una herramienta importante para romper la estacionalidad. Venimos de temporadas difíciles, pero sabemos que este tipo de propuestas son atractivas tanto para los corredores locales como para quienes llegan de afuera. Lago Puelo es un escenario natural inigualable y queremos mostrarlo”, afirmó Oliva.

Ya hay inscriptos de ciudades como Trelew, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Villa La Angostura y Bariloche.

Circuito y distancias

El recorrido principal tendrá 60 kilómetros, con terrenos variados que incluyen calles anchas, sectores de rally, zonas pedregosas y senderos dentro del Parque Nacional Lago Puelo. También habrá una distancia de 40 km para promocionales y una modalidad cicloturista, pensada para quienes deseen disfrutar del paisaje a su ritmo.

El circuito atravesará lugares como Cerro Radal, El Hoyo, Paraje Golondrinas, Paraje Entre Ríos y la zona de Lago Puelo, finalizando en la plaza central.

Inscripción y costos

Los valores de inscripción son de $40.000 para competitivos y $30.000 para promocionales. Las inscripciones se realizan a través de la página oficial de Turismo Lago Puelo, en la cuenta de Instagram @eco_puelco o por WhatsApp al 2945-513292.

Los corredores recibirán un kit completo, con mochila, geles energéticos, recuperadores e hidratadores, además del número oficial y otros presentes.

Agenda

Viernes 17 de octubre: recepción de corredores.

Sábado 18 de octubre: acreditaciones, entrega de kits y reconocimiento de circuitos locales. También se dictarán charlas técnicas.

Domingo 19 de octubre: largada oficial del ECO PUELCO MTB 2025, con llegada en la plaza central de Lago Puelo.

Espacio para los más chicos

La organización también prevé un Mini Desafío Eco Puelco, un circuito recreativo para niños y niñas, con el objetivo de que los más pequeños vivan la experiencia del MTB en un entorno seguro y divertido.

Expectativas en Lago Puelo

“Queremos que esta carrera sea el inicio de muchos eventos más”, manifestó Sumiza, y reconoció que “La expectativa es grande".



En tanto, Mauricio Guarda señaló que "tenemos como meta inicial llegar a 120 corredores”.

Por su parte, Oliva dijo que "El deporte es una manera de promocionar la localidad, generar movimiento turístico y ofrecer alternativas a los prestadores durante todo el año".

O.P