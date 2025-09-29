12°
Esquel, Argentina
Lunes 29 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
Colisión en Av. Alvear: tres vehículos involucrados y un conductor ebrio

Este fin de semana un hombre al volante de un Gol Power impactó contra dos vehículos estacionados. Afortunadamente no hubo heridos. 
La comisario Carolina Pauli de la Unidad Regional Esquel se refirió a los hechos delictivos de la zona el último fin de semana. 

 

"El fin de semana hemos tenido varias intervenciones donde se ha visto involucrada la presencia de alcohol en las personas. El día sábado en horas de la mañana, aproximadamente a las 9:00 hs, sobre la avenida Alvear un Gol Power conducido por un masculino realiza una maniobra bastante complicada con su vehículo producto de que se encontraba alcoholizado y colisiona 2 vehículos que se encontraban estacionados allí", explicó. 

 

Según detalló Pauli, el Gol colisionó contra una Fiat Fiorino y este, a su vez, contra un Onix. En el lugar interviene personal de la Comisaría Primera y de Seguridad Vial quienes realizan el test de alcoholemia, el cual arrojó como resultado una graduación alcohólica de 1,34. 

 

El responsable de la colisión fue trasladado al Hospital Zonal Esquel pero no tenía lesiones de gravedad y fue dado de alta. 

 

Se labraron las actuaciones administrativas correspondientes. 

 

 

R.G. 

 

