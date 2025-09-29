12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Chubut
29 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Gran desempeño de la delegación de APACH en el Torneo Nacional de Tandil

Con más de una decena de parejas de Rawson, Trelew, Comodoro, Sarmiento, Esquel y El Bolsón, la delegación logró títulos nacionales, subcampeonatos y un histórico tercer puesto en la Copa por equipos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de Pádel de Chubut (APACH) participó con 13 parejas en el Torneo Nacional de Tandil, disputado entre el 26 y el 28 de septiembre, cosechando grandes resultados para la provincia.

 

Entre los logros más destacados, Josefina Parodi Assef (Esquel) y Abigail Ramoa (Rawson) se consagraron campeonas nacionales en la categoría Damas Séptima, mientras que Isabella Gelvez y Amparo Iralde Thierry (Rawson) fueron subcampeonas en la misma división tras una intensa final contra Tandil.

 

En Caballeros Sub 18 Séptima, Lautaro Ramoa y Thiago Dubois (Rawson) alcanzaron el subcampeonato, en tanto que Octavio Morilla e Ignacio Salinas Uribe llegaron a semifinales. Por su parte, Valentina Parodi Assef (Esquel) junto a Isabella Ciganda (Tandil) también alcanzaron las semifinales en la categoría Damas Cuarta/Quinta.

 

Un detalle emotivo fue la participación de Josefina Parodi Assef como abanderada en la ceremonia de premiación. Además, por primera vez, APACH logró el tercer puesto en la Copa por equipos, un hecho histórico que refleja el gran nivel que tiene el pádel en la provincia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -