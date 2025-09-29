Gran desempeño de la delegación de APACH en el Torneo Nacional de Tandil

La Asociación de Pádel de Chubut (APACH) participó con 13 parejas en el Torneo Nacional de Tandil, disputado entre el 26 y el 28 de septiembre, cosechando grandes resultados para la provincia.

Entre los logros más destacados, Josefina Parodi Assef (Esquel) y Abigail Ramoa (Rawson) se consagraron campeonas nacionales en la categoría Damas Séptima, mientras que Isabella Gelvez y Amparo Iralde Thierry (Rawson) fueron subcampeonas en la misma división tras una intensa final contra Tandil.

En Caballeros Sub 18 Séptima, Lautaro Ramoa y Thiago Dubois (Rawson) alcanzaron el subcampeonato, en tanto que Octavio Morilla e Ignacio Salinas Uribe llegaron a semifinales. Por su parte, Valentina Parodi Assef (Esquel) junto a Isabella Ciganda (Tandil) también alcanzaron las semifinales en la categoría Damas Cuarta/Quinta.

Un detalle emotivo fue la participación de Josefina Parodi Assef como abanderada en la ceremonia de premiación. Además, por primera vez, APACH logró el tercer puesto en la Copa por equipos, un hecho histórico que refleja el gran nivel que tiene el pádel en la provincia.

R.G.