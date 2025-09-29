Estudiar en La Plata: cuando la nueva etapa de nuestros hijos también puede ser un negocio rentable

La Universidad Nacional de La Plata, una de las más prestigiosas de Argentina, abre sus puertas a nuevos estudiantes que llegan con sueños, ilusiones y proyectos de

vida. Para muchas familias del interior, este traslado significa mucho más que un cambio geográfico: representa un salto generacional hacia el futuro.

Pero, al mismo tiempo, se abre un interrogante central: ¿dónde vivirán nuestros hijos durante sus años de estudio? El dilema de alquilar o invertir

Con Yacoub Developers surge una alternativa que combina previsión familiar con inteligencia financiera: invertir en departamentos en pozo. Comprar una unidad en pozo —es decir, en etapa de proyecto o construcción— no solo asegura la residencia de los hijos en un inmueble propio y de calidad, sino que además ofrece un importante componente de rentabilidad.

Rentabilidad y previsión en una sola decisión

Los desarrollos inmobiliarios en pozo se comercializan a valores considerablemente más bajos que los de un departamento terminado. Esto permite que, al momento de

la entrega, la unidad ya registre una apreciación estimada en torno al 30% sobre el valor inicial de inversión.

De esta manera, las familias no solo garantizan un techo seguro y de calidad para sus hijos, sino que también logran que esa decisión se convierta en un negocio rentable y un

resguardo de valor frente a la volatilidad económica del país.

Invertir en ladrillos sigue siendo, en Argentina, la forma más sólida de resguardar ahorros y proyectar tranquilidad a futuro.

La propuesta de Yacoub Real Estate & Developers

En este escenario, Yacoub Real Estate & Developers se destaca como el actor más confiable del mercado en La Plata y la región. Actualmente, Yacoub cuenta con un portafolio de más de 15.000 propiedades en todo el país y más de 250 departamentos vendidos en La Plata en el último mes de 2025. Estas cifras hablan de una empresa que no solo proyecta, sino que concreta.

La compañía se distingue por:

Proyectos de vanguardia: edificios como las torres Kent, Vetro y Melek, diseñados con un fuerte compromiso hacia la calidad constructiva, la innovación y la sustentabilidad.

Confianza y trayectoria: más de dos décadas de experiencia en el rubro inmobiliario, con presencia en los principales corredores urbanos de la provincia.

Visión estratégica: combinar la necesidad de vivienda con la posibilidad de inversión, brindando soluciones reales tanto para familias como para pequeños y medianos inversores.

Compromiso social: a través de la Fundación Caminando Descalzos por la Vida, la empresa también articula proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades,

uniendo desarrollo inmobiliario con responsabilidad social.

La Plata, una ciudad ideal para estudiar y vivir



Elegir La Plata no es solo elegir una universidad de prestigio: es optar por una ciudad dinámica, con gran conectividad de transporte, seguridad en sus barrios céntricos y una amplia

oferta cultural y laboral. Sus plazas, avenidas con tilos y cafés estudiantiles convierten a la capital bonaerense en un entorno ideal para que los jóvenes vivan su etapa universitaria.

Y, al mismo tiempo, para que las familias del interior transformen una decisión necesaria en un movimiento estratégico.

Invertir en departamentos en pozo en La Plata es mucho más que resolver dónde vivirá un hijo mientras estudia: es planificar el futuro con visión, transformar un gasto en

inversión, y capitalizar la oportunidad de acompañar el crecimiento personal con un crecimiento patrimonial.

En tiempos de incertidumbre, los ladrillos vuelven a demostrar que son sinónimo de seguridad. Y La Plata, con Yacoub Real Estate & Developers como referente, se consolida como la mejor opción para que las familias hagan de la educación de sus hijos también un negocio rentable.