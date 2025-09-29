La Cooperativa 16 de Octubre expuso sobre los aumentos tarifarios

Hoy lunes 29 de septiembre en el Centro Cultural Melipal se realizó una nueva Audiencia Pública de la Cooperativa 16 de Octubre, donde informó al municipio, Concejo Deliberante y usuarios, los incrementos en los cuadros tarifarios.



Desde la empresa explicaron que los montos se cuadran de acuerdo a “programación estacional de verano y la programación estacional de invierno trimestralmente, y luego se hace la reprogramación. Un análisis del costo, dolarizado en cuanto a lo que les sale a los generadores generar la energía, y luego se hace la reprogramación con los ajustes”.



El impacto en los usuarios: “Sí o sí tenemos que trasladarlo a tarifa, porque si no, no podríamos hacer frente a lo que es el pago de la factura de CAMESA. De los 1.100 millones de ingresos de energía, prácticamente la mitad es para hacer frente a la factura de CAMESA. Entonces, estamos obligados a trasladar un concepto que viene dado de forma externa, que no lo fija la cooperativa.



En la audiencia se consultó la situación de las tarifas subsidiadas: “Respecto a los subsidios, no hay una directiva clara de qué es lo que va a suceder a futuro. Creemos que se va a salir del esquema de segmentación, donde se establece un nivel para los usuarios nivel 2, nivel 3, eso dejaría de estar vigente, y en esta transición hasta subsidios energéticos focalizados dejarían solamente una categoría de subsidios, de acuerdo a un grado que se definirá de gobierno nacional”.

