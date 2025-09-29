Trabajadores de la Secretaría de Pesca visibilizan un reclamo histórico

Representantes de los trabajadores de la Secretaría de Pesca de Chubut han alzado su voz para denunciar una situación que, según afirman, se ha extendido por más de una década. Los empleados, que se reunieron en asamblea para debatir los pasos a seguir, hicieron hincapié en la falta de respuesta a sus demandas, subrayando que el problema trasciende la gestión actual de gobierno.

Entre los principales puntos de reclamo, los trabajadores señalaron la falta de paritarias y aumentos salariales, algo que arrastran desde hace más de un año. Además, manifestaron que no cuentan con las herramientas ni la indumentaria adecuada para desempeñar sus tareas. Describen una situación de abandono generalizado, con vehículos de hace 20 años y sin equipamiento de trabajo básico.

Un trabajador aclaró: "Esto no viene de este gobierno, sino que viene de hace más de 10 años. Hemos visto un abandono total en la Secretaría de Pesca por parte de todos los secretarios que han pasado". Esta perspectiva fue reforzada por otro compañero, que remarcó que las camionetas con las que trabajan son de 2005 y 2006, y que la última compra de vehículos se realizó en 2014. "Un abandono sobre la institución", agregó.

Los empleados también hicieron hincapié en que la falta de recursos afecta directamente el cuidado de la pesca deportiva, un recurso fundamental para la economía de la zona cordillerana, ya que no cuentan con los medios necesarios para su protección. La falta de indumentaria adecuada, como borcegos y camperas, es un problema crónico que, según un trabajador, lleva sin solución desde 2015. Incluso, las últimas camperas que recibieron fueron donadas por una empresa privada hace cinco años, y no adquiridas por el Estado.

"Queremos que se entienda que las condiciones no dan como para salir a trabajar", expresó uno de los referentes, aludiendo a la falta de equipamiento básico y la precaria situación laboral. Finalmente, los trabajadores esperan una respuesta a sus peticiones, que ya fueron planteadas al secretario de Pesca, pero hasta el momento no han tenido una solución concreta. La asamblea que se llevó a cabo definirá los próximos pasos a seguir para visibilizar y exigir una respuesta a una problemática que, según los propios trabajadores, lleva años sin resolverse.

E.B.W.