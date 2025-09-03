-1°
Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El Batman de Trevelin participará en el Super Patagónico de Fisicoculturismo

Israel Roumec estará presente en Puerto Madryn juntos a los mejores deportistas de todo el país
El reconocido preparador físico y fisicoculturista de Trevelin, Israel Roumec, será uno de los representantes cordilleranos en el Certamen Nacional “Súper Patagónico”, que se llevará a cabo entre el 24 y 25 de octubre en Puerto Madryn.

 

Este encuentro deportivo reunirá a los mejores atletas del país en una competencia de alto nivel dentro del circuito de fisicoculturismo.

 

Con 48 años de edad y más de 25 años de experiencia, Israel es una figura destacada del fitness regional. Comenzó a entrenar a los 19 años y desde entonces ha combinado su desarrollo personal como atleta con una carrera sólida como formador, instructor y coach físico.

 

 

Actualmente entrena y trabaja en GRYM Trevelin, donde acompaña a atletas, principiantes y avanzados en su transformación física. Su formación incluye certificaciones en: FMA (Academia Argentina de Fitness y Musculación), IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) y APFI (Academia Pro Fitness Internacional).

 

Entre sus especialidades se destacan ser Especialista en Hipertrofia muscular. Técnicas de entrenamiento. Alto Rendimiento y Preparación para competición. Suplementación química y Entrenamiento Funcional.

 

"Desde el sur también construimos alto rendimiento. Esta competencia es una oportunidad para visibilizar el trabajo, la constancia y la disciplina que hay detrás de este deporte”, expresó Israel a un medio de prensa de Trevelin.

 

La participación en el Súper Patagónico será la primera de tres competencias confirmadas para este año. Israel también dirá presente en la Comodoro MuscleShow en noviembre y en la “Copa Santa Cruz” (Caleta Olivia) en diciembre, consolidando así una temporada de alto rendimiento.

 

