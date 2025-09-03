Tobías Mario batió el Récord Mundial en los 100 metros llanos

(Texto: Carlos “el Chavo” Ortiz). - Un capo el pibe. A pesar de las adversidades, el siempre tiene motivos para hacer sonreir a su familia, sobre todo a su madre.

Tobías Mario escribió, con tinta indeleble, un nuevo capítulo en su linda historia deportiva dentro del atletismo para personas con Síndrome de Down.

El atleta chubutense brilló ahora en el Campeonato Argentino de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, desarrollado el pasado fin de semana en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

Tobías hizo historia una vez más para el deporte chubutense y nacional, consagrándose con tres medallas de oro y estableciendo un nuevo récord mundial.

La gran conquista fue cuando alcanzó la medalla de oro en los 100 metros llanos, con una histórica marca de 13seg 39cent, batiendo el Récord Mundial que ostentaba el mexicano Kevin Palomares (13seg 65cent en Praga).

Claro que no fue la única medalla que Tobías Mario ganó, porque luego alcanzó el oro en los 200 metros (tiempo de 29seg 68cent) y finalmente se quedó con el triunfo en la prueba de 400 metros (1min 09seg 00cento), en lo que fue su mejor marca personal, conquistada bajo una lluvia torrencial.

Otro chubutense en competencia fue Abraham Ruiz Quiroga, quien también logró una destacada actuación subiendo al primero escalón del podio, en la prueba de posta mixta juvenil. Abraham logró el oro en dicha prueba junto a los atletas Benjamín Bujedo, Julieta Miranda y Benicio Fernández.

Además, Abraham culminó su participación con un meritorio cuarto puesto en la prueba de 80 metros.

Los atletas estuvieron acompañados en esta participación por los entrenadores Gabriel Barchetta y Evangelina “Vanshi” Thomas y contaron con el respaldo de Chubut Deportes y la municipalidad de Trelew.