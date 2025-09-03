Graciela Avilés y Lorena Juárez dialogaron con Red43 sobre la propuesta del Ballet Piuqué.

"Piuqué es una gran familia. Nosotros estamos liderados por el profesor Rafael Aminahuel y tenemos nuestros ensayos en SOEME", comentó Lorena.

Ballet Piuqué se especializa en danzas folclóricas y cuenta con grupos de todas las edades: "Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 hs está el grupo de principiantes, de 21:00 a 22:00 hs los avanzados. Los niños están los martes y jueves de 18:00 a 19:00 hs y de 19:00 a 20:00 hs está el grupo avanzado de niños. Hay un grupo de juveniles también, son casi 40 ya".

Además, Lorena remarcó el excelente ambiente en el que se desenvuelven las clases y aseguró: "Se respetan un montón, hay muchos jóvenes y un lugar donde se integran a todos los niños y adolescentes".

Para comunicarse con Ballet Piuqué y formar parte de esta gran familia de bailarines, dirigirse al Instagram @ballet_piuque o a través de Facebook. "Cuando gusten son bienvenidos", concluyó Lorena.

R.G.