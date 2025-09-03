Ballet Piuqué organiza un Gran Mate Bingo para apoyar a sus bailarines adultos

Ballet Piuqué realizará un Gran Mate Bingo para recaudar fondos.

Al respecto, Graciela Avilés y Lorena Juárez comentaron: "Vamos a hacer un mate bingo para comprar la vestimenta de nuestro grupo de adultos. Somos un montón y nos estamos ayudando entre todos".

El mate bingo se realizará el sábado 6 de septiembre a las 15:00 hs en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME), ubicado en O'Higgins 1005. Habrá buffet para acompañar los mates y varios sorteos a lo largo de la tarde.

"Hay muchos premios: dinero en efectivo, bolsas de papas y harina, canastas de comestibles, de limpieza y muchos vouchers", aseguró Graciela. Además, destacó el apoyo de la comunidad esquelense y, específicamente, de los comerciantes que han sido muy generosos con las donaciones.

"La idea es pasar una linda tarde en familia, porque Piuqué es una gran familia", concluyeron.

R.G.