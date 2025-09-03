-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: un miércoles con pronóstico de lluvia y nieve

El pronóstico del tiempo para hoy, 3 de septiembre, indica una jornada con temperaturas bajo cero y una sensación térmica que alcanzará los -2°C por la mañana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 3 de septiembre, indica una jornada con condiciones variables que incluyen lluvia, nieve y fuertes vientos. La temperatura mínima será de -2°C y la máxima alcanzará los 5°C.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias débiles con una sensación térmica de 0°C. A las 5 de la mañana, se pronostica nieve, con una temperatura de 0°C y una sensación térmica de -2°C. En la mañana, la nieve continuará, con una temperatura de 0°C y ráfagas de viento del oeste de hasta 44 km/h.

 

Por la tarde, la lluvia volverá a hacerse presente, con la temperatura subiendo hasta 4°C y ráfagas del suroeste de hasta 36 km/h. Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura bajará hasta 1°C, con una sensación térmica de 2°C. Los vientos serán leves, del norte, con ráfagas de hasta 13 km/h.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
2
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
3
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 Mauro Mateos es el nuevo secretario de Cultura de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 “La Trochita” ahora es Pet-Friendly: los pasajeros pueden viajar con sus mascotas
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -