Esquel: un miércoles con pronóstico de lluvia y nieve

El pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 3 de septiembre, indica una jornada con condiciones variables que incluyen lluvia, nieve y fuertes vientos. La temperatura mínima será de -2°C y la máxima alcanzará los 5°C.

Durante la madrugada se esperan lluvias débiles con una sensación térmica de 0°C. A las 5 de la mañana, se pronostica nieve, con una temperatura de 0°C y una sensación térmica de -2°C. En la mañana, la nieve continuará, con una temperatura de 0°C y ráfagas de viento del oeste de hasta 44 km/h.

Por la tarde, la lluvia volverá a hacerse presente, con la temperatura subiendo hasta 4°C y ráfagas del suroeste de hasta 36 km/h. Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura bajará hasta 1°C, con una sensación térmica de 2°C. Los vientos serán leves, del norte, con ráfagas de hasta 13 km/h.



T.B