Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Desde el Banco de Sangre renuevan el pedido de donación voluntaria de forma urgente

El Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel hace un llamado a la comunidad para donar y reponer las reservas que se encuentran en niveles críticos. Cada donación puede salvar hasta tres vidas.
Por Redacción Red43

El Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para aumentar su stock de sangre, que se encuentra en un nivel crítico. Según Paola de la Fuente, técnica del banco, y Lorena More Quintana, médica clínica, la institución está experimentando una escasez que ha obligado a recurrir a redes sociales y llamadas puntuales para asegurar la provisión.

 

"Estamos bastante complicados con el tema del stock de sangre", explicó Paola de la Fuente. "Estuvimos haciendo llamados a la comunidad a través de redes sociales y estados de WhatsApp. Queremos agradecer a todos los que se han presentado, nuestros donantes habituales y aquellos que hemos llamado puntualmente, así como a los donantes de reposición".

 

Lorena More Quintana subrayó la importancia de la donación, ya que sin un stock suficiente no pueden sostener la demanda de transfusiones y tratamientos no solo del Hospital de Esquel, sino también de las clínicas privadas y de los  hospitales de la región que derivan sus pacientes a este centro de salud.

 

 

Requisitos y proceso de donación

 

El proceso de donación es rápido y seguro. Los requisitos para ser donante son:

 

Tener entre 18 y 65 años.

 

Pesar más de 50 kg.

 

Gozar de buena salud.

 

No haberse realizado piercings, tatuajes, acupuntura o perforaciones en el último año, ni haber sido sometido a cirugías.

 

No estar tomando antibióticos (o haber finalizado el tratamiento una semana antes).

 

Una vez en el banco, se realiza una entrevista y se toman signos vitales. La extracción de sangre dura entre 5 y 10 minutos. Todo el proceso, desde el ingreso hasta la salida, suele tomar un total de 30 a 40 minutos.

 

El Banco de Sangre atiende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Para una mejor organización y atención, se recomienda pedir turno cada media hora. Los primeros donantes son atendidos de 8:00 a 12:30.

 

 

Contacto y Redes Sociales

 

Para coordinar turnos o consultas, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

 

WhatsApp: 2945-547305

 

Instagram: @BancoDeSangreHze

 

Facebook: Banco de Sangre, Hospital de Esquel

 

"Donar sangre es un acto solidario", afirmó Paola. "En este acto de media hora, 40 minutos, ayudas a tres o cuatro personas. Lo necesitamos, y aparte, regocija el alma".

 

 

E.B.W.

 

