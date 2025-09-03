Desde el Banco de Sangre renuevan el pedido de donación voluntaria de forma urgente

El Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para aumentar su stock de sangre, que se encuentra en un nivel crítico. Según Paola de la Fuente, técnica del banco, y Lorena More Quintana, médica clínica, la institución está experimentando una escasez que ha obligado a recurrir a redes sociales y llamadas puntuales para asegurar la provisión.

"Estamos bastante complicados con el tema del stock de sangre", explicó Paola de la Fuente. "Estuvimos haciendo llamados a la comunidad a través de redes sociales y estados de WhatsApp. Queremos agradecer a todos los que se han presentado, nuestros donantes habituales y aquellos que hemos llamado puntualmente, así como a los donantes de reposición".

Lorena More Quintana subrayó la importancia de la donación, ya que sin un stock suficiente no pueden sostener la demanda de transfusiones y tratamientos no solo del Hospital de Esquel, sino también de las clínicas privadas y de los hospitales de la región que derivan sus pacientes a este centro de salud.

Requisitos y proceso de donación

El proceso de donación es rápido y seguro. Los requisitos para ser donante son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Gozar de buena salud.

No haberse realizado piercings, tatuajes, acupuntura o perforaciones en el último año, ni haber sido sometido a cirugías.

No estar tomando antibióticos (o haber finalizado el tratamiento una semana antes).

Una vez en el banco, se realiza una entrevista y se toman signos vitales. La extracción de sangre dura entre 5 y 10 minutos. Todo el proceso, desde el ingreso hasta la salida, suele tomar un total de 30 a 40 minutos.

El Banco de Sangre atiende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Para una mejor organización y atención, se recomienda pedir turno cada media hora. Los primeros donantes son atendidos de 8:00 a 12:30.

Contacto y Redes Sociales

Para coordinar turnos o consultas, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

WhatsApp: 2945-547305

Instagram: @BancoDeSangreHze

Facebook: Banco de Sangre, Hospital de Esquel

"Donar sangre es un acto solidario", afirmó Paola. "En este acto de media hora, 40 minutos, ayudas a tres o cuatro personas. Lo necesitamos, y aparte, regocija el alma".

E.B.W.