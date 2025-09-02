Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica TrevelinHCD Trevelin
02 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Trevelin: Marisol Salazar asume su banca en el Concejo Deliberante

Fue este martes durante la sesión especial del Honorable Concejo Deliberante. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin oficializó un cambio en su composición con la asunción de Marisol Salazar, del bloque del Partido Justicialista, como concejal. Salazar juró en una sesión especial para ocupar el lugar de Livio Espinoza, quien solicitó licencia para desempeñarse como Coordinador de Gabinete en el Ejecutivo Municipal.

 


El intendente Héctor Ingram participó en la ceremonia, que fue presidida por Claudia Garitano. La sesión contó con la presencia de funcionarios del gabinete, como la secretaria de Obras Públicas, Elisabeth Sánchez, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa. Además, asistieron el ex intendente Juan Garitano y familiares de la concejal Salazar, que acompañaron el acto de toma de juramento.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
2
 La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting
3
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
4
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
5
 El “Carnicero de Giles” pide su traslado de la cárcel de Rawson por las bajas temperaturas
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
5
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -