Trevelin: Marisol Salazar asume su banca en el Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin oficializó un cambio en su composición con la asunción de Marisol Salazar, del bloque del Partido Justicialista, como concejal. Salazar juró en una sesión especial para ocupar el lugar de Livio Espinoza, quien solicitó licencia para desempeñarse como Coordinador de Gabinete en el Ejecutivo Municipal.



El intendente Héctor Ingram participó en la ceremonia, que fue presidida por Claudia Garitano. La sesión contó con la presencia de funcionarios del gabinete, como la secretaria de Obras Públicas, Elisabeth Sánchez, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa. Además, asistieron el ex intendente Juan Garitano y familiares de la concejal Salazar, que acompañaron el acto de toma de juramento.

E.B.W.