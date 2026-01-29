Puerto Madryn recibe los Juegos Patagonia Arena 2026: tres días a puro deporte de playa

Puerto Madryn reafirma su lugar como la capital del deporte de playa con una nueva edición de los Juegos Patagonia Arena. Del 27 de febrero al 1° de marzo, la costa de la ciudad se transformará en el escenario principal de una competencia que combina integración regional, juventud y un despliegue de disciplinas atléticas sobre la arena.

El evento es fruto del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y Chubut Deportes. Esta alianza consolida un calendario de verano que, año tras año, atrae a deportistas y familias de toda la Patagonia, posicionando a la ciudad como un referente del turismo deportivo.

Disciplinas y categorías

Durante tres jornadas intensas, jóvenes de las categorías Sub 16 y Sub 18 competirán en una gran variedad de deportes. La propuesta incluye desde los clásicos de arena, como el Fútbol Playa, Beach Handball y Beach Voley (modalidad 4x4), hasta disciplinas de raqueta y habilidad como el Beach Tennis y el dinámico Fut-voley.

Además, la edición 2026 incorpora nuevas tendencias como el Básquet Arena y el Beach Hockey, junto a disciplinas de contacto que siempre generan gran expectativa: Lucha y La Tocata (Rugby).

Este evento, trasciende lo estrictamente competitivo; busca fomentar espacios de encuentro y camaradería entre los participantes de las distintas provincias del sur argentino, promoviendo los valores del deporte en un entorno natural único.

Inscripciones abiertas

La organización informó que los interesados en participar ya pueden realizar su inscripción a través del sitio web oficial: www.pmyeventos.ar. En el portal, los usuarios podrán encontrar los requisitos, reglamentos y detalles técnicos de cada disciplina.

Con este evento, Puerto Madryn cierra su temporada de verano 2026 apostando fuerte al crecimiento de la región y ofreciendo un espectáculo gratuito y vibrante para residentes y turistas que visitan la zona costera.











M.G