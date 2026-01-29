“Estamos viendo de hacer una carrera de aventura en Lago Rosario”

El Triatlón de Lago Rosario que tuvo lugar el domingo pasado dejó muchos datos para analizar. Lo primero es que se puede desarrollar una actividad deportiva en un lugar increíble. Claro que hay que pedir permiso, porque Lago Rosario es un lugar sagrado y los mismos habitantes del lugar cuidan esa tierra como a veces (muchas veces) nosotros “los gringos” no cuidamos.

No fue una actividad masiva, ya que de hecho no hay muchos triatletas en la zona. Pero de a poco se van sumando.

“Las conclusiones que sacamos luego de la carrera son alentadoras porque queríamos tener una actividad de este tipo armada con la gente de Lago Rosario. Poner un tría hoy, en cualquier lugar, es un desafío muy grande y en Lago Rosario, que era la primera vez que se hacía, para nosotros era muy importante”, lo destacó Ramiro Urdapilleta en conversación con Radio Nacional Esquel.

“Creo que lo que más nos alienta y nos da empuje para para seguir es la reacción de la gente, tanto del público, de la gente de la comunidad y también de los competidores, ha sido una devolución muy grata, entonces obviamente que el balance termine siendo muy positivo”.

- ¿Tuviste la posibilidad de hablar después de la carrera con gente del Camping de Lago Rosario porque obviamente ocuparon esa escenografía?

- Mira, la verdad nosotros empezamos a charlar con ellos allá por diciembre, no sólo con la familia Calfú, que ha tenido una recepción increíble; sino con el Lonko, con Carlos Millahuala.

Tenemos por suerte una comunicación muy fluida con la comunidad, hablamos con el Lonko, él nos llevó ahí a charlar con la familia Calfú, que son los dueños de esta parte de la tierra y la verdad es que ayer (por el domingo) estaban todos muy contentos.

Tener una actividad ahí en el camping creo que les ha venido muy bien, ellos estaban muy contentos, muy agradecidos y en realidad los agradecidos éramos nosotros porque estuvimos ahí en ese lugar donde la gente estuvo cómoda, la pasó bien y donde ellos pudieron ofrecer sus productos ahí y me parece que un poco la impronta que tienen estas cosas.

- ¿Está la posibilidad de armar alguna otra competencia en Lago Rosario en el transcurso de este verano?

- Mira, ya en este verano creería que no, porque la idea está en poder armar algo más en marzo, una actividad que la estamos cerrando, así que calculo que va a ser principio de marzo o la segunda semana de ese mes, una cosa así, pero lo cierto es que ellos y nosotros obviamente más, estamos muy entusiasmados con poder armar algo un poquito más grande en Lago Rosario, porque Lago Rosario tiene ese hermoso espejo de agua, tiene posibilidades de hacer una prueba un poquito más compleja, que traiga más gente, estoy hablando de una carrera un poco más de aventura, alguna cosa así, así que están abiertas obviamente las puertas y bueno, será cuestión de sentarse a charlar con los protagonistas que son ellos.

Lago Rosario esta muy cerca de Esquel. A solo 50 km de Esquel. Claro que traer gente de afuera se dificulta. Un solo vuelo diario a Esquel con precios que están por las nubes, con las rutas “detonadas”. Todo esto juega en contra si la idea es traer algo “masivo”

Ramiro destacó que “eso que vos decís es cierto, es una realidad, creo que lo viven los prestadores en primer lugar, igual yo le sacaría la palabra “masivo”, porque si bien uno siempre quiere que los eventos sean de mucha magnitud, creo que lo importante a veces es poder buscar el equilibrio en algo que uno pueda, desde el organizativo, logístico, desde el servicio que le brinda, seguir brindándolo con calidad”.

“A veces para lo muy masivo hay que tener una estructura muy grande para sostener la calidad y me parece que nosotros sabemos dónde estamos parados, no queremos hacer ninguna carrera o ningún mega evento, sino poder seguir brindándole a la gente, a la local y a la regional, quizás se tracciona un poquito lo provincial. Las actividades que sean progresivas y no algo muy alocado” (escuchar la entrevista en Radio Nacional Esquel).