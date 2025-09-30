El plazo fijo pierde atractivo

Los bancos volvieron a aplicar recortes en las tasas de interés de los plazos fijos y, en la mayoría de las entidades, los rendimientos ya se ubican por debajo del 40% anual. La medida se da luego de la decisión del Banco Central de reducir en 10 puntos la tasa de referencia, que actualmente se mantiene en 25% en las operaciones de BYMA.

La semana pasada, la autoridad monetaria resolvió la rebaja tras el respaldo del Tesoro de Estados Unidos al programa económico del Gobierno y la baja del dólar mayorista, que regresó a valores previos a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos de grandes montos descendió este lunes al 41% TNA. En paralelo, la BADLAR perforó el 40% y cerró en 39,25% TNA. Cabe recordar que, a principios de septiembre, estas tasas rondaban el 67% y el 58,19% TNA, respectivamente.

Plazo fijo: las tasas vigentes desde lunes 29 de septiembre

Banco Voii – 43%

Crédito Regional Compañía Financiera – 43%

Banco de la Provincia de Córdoba – 43%

Banco Meridian – 42,5%

Banco CMF – 42%

Reba – 42%

Banco Mariva – 41,5%

Banco Bica – 41%

Bibank – 40%

Banco de Tierra del Fuego – 39%

Banco del Sol – 38%

Banco del Chubut – 38%

Banco de Corrientes – 38%

Banco Dino – 38%

Banco Julio – 37%

Banco Comafi – 37%

Banco Hipotecario – 36%

Banco Nación – 36%

Banco Macro – 35,5%

Banco Galicia – 35,25%

Banco ICBC – 35,15%

Banco BBVA – 35%

Banco Santander – 35%

Banco Credicoop – 34%

Banco Provincia – 34%

Banco Ciudad – 31%

Banco Formosa – 30%

Banco Masventas – 30%

