El plazo fijo pierde atractivo

Los bancos volvieron a aplicar recortes en las tasas de interés de los plazos fijos y, en la mayoría de las entidades, los rendimientos ya se ubican por debajo del 40% anual. La medida se da luego de la decisión del Banco Central de reducir en 10 puntos la tasa de referencia, que actualmente se mantiene en 25% en las operaciones de BYMA.
La semana pasada, la autoridad monetaria resolvió la rebaja tras el respaldo del Tesoro de Estados Unidos al programa económico del Gobierno y la baja del dólar mayorista, que regresó a valores previos a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos de grandes montos descendió este lunes al 41% TNA. En paralelo, la BADLAR perforó el 40% y cerró en 39,25% TNA. Cabe recordar que, a principios de septiembre, estas tasas rondaban el 67% y el 58,19% TNA, respectivamente.
Plazo fijo: las tasas vigentes desde lunes 29 de septiembre
Banco Voii – 43%
Crédito Regional Compañía Financiera – 43%
Banco de la Provincia de Córdoba – 43%
Banco Meridian – 42,5%
Banco CMF – 42%
Reba – 42%
Banco Mariva – 41,5%
Banco Bica – 41%
Bibank – 40%
Banco de Tierra del Fuego – 39%
Banco del Sol – 38%
Banco del Chubut – 38%
Banco de Corrientes – 38%
Banco Dino – 38%
Banco Julio – 37%
Banco Comafi – 37%
Banco Hipotecario – 36%
Banco Nación – 36%
Banco Macro – 35,5%
Banco Galicia – 35,25%
Banco ICBC – 35,15%
Banco BBVA – 35%
Banco Santander – 35%
Banco Credicoop – 34%
Banco Provincia – 34%
Banco Ciudad – 31%
Banco Formosa – 30%
Banco Masventas – 30%
R.G.