Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
economia
Por Redacción Red43

El plazo fijo pierde atractivo

Tras la baja de tasas del BCRA y en un contexto de calma cambiaria, las entidades financieras recortaron los rendimientos de los depósitos, que caen a niveles mínimos en años.


Los bancos volvieron a aplicar recortes en las tasas de interés de los plazos fijos y, en la mayoría de las entidades, los rendimientos ya se ubican por debajo del 40% anual. La medida se da luego de la decisión del Banco Central de reducir en 10 puntos la tasa de referencia, que actualmente se mantiene en 25% en las operaciones de BYMA.

 

La semana pasada, la autoridad monetaria resolvió la rebaja tras el respaldo del Tesoro de Estados Unidos al programa económico del Gobierno y la baja del dólar mayorista, que regresó a valores previos a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

 

En consecuencia, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos de grandes montos  descendió este lunes al 41% TNA. En paralelo, la BADLAR perforó el 40% y cerró en 39,25% TNA. Cabe recordar que, a principios de septiembre, estas tasas rondaban el 67% y el 58,19% TNA, respectivamente.

 

Plazo fijo: las tasas vigentes desde lunes 29 de septiembre

 

Banco Voii – 43%

 

Crédito Regional Compañía Financiera – 43%

 

Banco de la Provincia de Córdoba – 43%

 

Banco Meridian – 42,5%

 

Banco CMF – 42%

 

Reba – 42%

 

Banco Mariva – 41,5%

 

Banco Bica – 41%

 

Bibank – 40%

 

Banco de Tierra del Fuego – 39%

 

Banco del Sol – 38%

 

Banco del Chubut – 38%

 

Banco de Corrientes – 38%

 

Banco Dino – 38%

 

Banco Julio – 37%

 

Banco Comafi – 37%

 

Banco Hipotecario – 36%

 

Banco Nación – 36%

 

Banco Macro – 35,5%

 

Banco Galicia – 35,25%

 

Banco ICBC – 35,15%

 

Banco BBVA – 35%

 

Banco Santander – 35%

 

Banco Credicoop – 34%

 

Banco Provincia – 34%

 

Banco Ciudad – 31%

 

Banco Formosa – 30%

 

Banco Masventas – 30%

 

 

R.G.

 

