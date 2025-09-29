13°
12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsónel foyel
29 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Choque entre un auto y un camión: Dos personas fueron trasladadas al hospital

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 40. Un Renault Clío y un camión chileno protagonizaron el choque, y dos personas debieron ser trasladadas al hospital.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado por la noche se registró un accidente en la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel. El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 horas e involucró a un Renault Clío y un camión de nacionalidad chilena.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, tras la alerta recibida desde Gendarmería Nacional, se despachó un móvil del destacamento de Mallín Ahogado y la unidad de rescate de la central. También acudieron al lugar personal del hospital local, policía, criminalística y seguridad vial.

 

 

Al llegar, constataron que dos ocupantes del vehículo menor debieron ser trasladados de urgencia al hospital de El Bolsón.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -