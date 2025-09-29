Choque entre un auto y un camión: Dos personas fueron trasladadas al hospital

Este sábado por la noche se registró un accidente en la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel. El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 horas e involucró a un Renault Clío y un camión de nacionalidad chilena.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, tras la alerta recibida desde Gendarmería Nacional, se despachó un móvil del destacamento de Mallín Ahogado y la unidad de rescate de la central. También acudieron al lugar personal del hospital local, policía, criminalística y seguridad vial.

Al llegar, constataron que dos ocupantes del vehículo menor debieron ser trasladados de urgencia al hospital de El Bolsón.

O.P.