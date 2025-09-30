13°
Por Redacción Red43

Convocatoria para el Consejo Institucional del ISFD N.º 809

Dirigida a sus docentes, estudiantes y graduados para presentarse al Consejo Institucional, buscando fortalecer la participación democrática y el co-gobierno de la institución.
Por Redacción Red43

La Junta Electoral del Instituto Superior de Formación Docente N.º 809 de Esquel informa sobre la apertura de la convocatoria para integrar el Consejo Institucional. La elección, programada para el próximo 7 de noviembre, se llevará a cabo mediante voto directo de los pares. Se invita a docentes, graduados y estudiantes a participar, fortaleciendo así el sistema de representación y co-gobierno de la institución.

 

Los requisitos para postularse son específicos para cada sector. Los representantes docentes deben tener un mínimo de un año de antigüedad en el Instituto y estar a cargo de al menos una unidad curricular. Por su parte, los representantes estudiantiles deben ser alumnos regulares con un año de cursada, cumplir con el Régimen Académico y haber asistido a un mínimo de cuatro unidades curriculares del ciclo lectivo en curso. Finalmente, los representantes graduados deben haber egresado del Instituto, ejercer la profesión docente o técnica, estar inscritos en el padrón respectivo y no desempeñar funciones rentadas en la institución.

 

 

Las postulaciones serán recibidas hasta el 3 de octubre de 2025. Para postularse, se debe enviar una nota a la Dirección, expresando la voluntad de unirse al Consejo Institucional, al correo electrónico juntaelectoral@gmail.com. La Junta Electoral evaluará las candidaturas y notificará su aceptación o rechazo según las normativas vigentes.

 

 

Para mayor información sobre las características y responsabilidades del cargo, se recomienda la lectura de los artículos 28 a 32 del ROM y 21 a 24 del ROI. El ISFD N.º 809 invita a toda su comunidad a sumarse a este proceso democrático, que refuerza el compromiso colectivo y la vida institucional.

 

 

 

E.B.W.

 

