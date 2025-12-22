15°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut deposita el pago del medio aguinaldo para la Administración Pública

El dinero estará acreditado y disponible este miércoles 24 de diciembre por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut tanto para jubilados provinciales como para todos los agentes públicos en actividad.
El Gobierno del Chubut, anunció que este martes 23 de diciembre se depositarán los fondos para el pago del medio aguinaldo correspondientes a la segunda mitad del año para los jubilados provinciales y todos los agentes públicos.

 

 

El dinero estará acreditado y disponible el miércoles 24 por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

 

 

La confirmación de pago fue brindada a través del Ministerio de Economía del Chubut, indicando además que la erogación presupuestaria alcanza los $69.139.000.000.

 

 

F.P

 

