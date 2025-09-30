13°
Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Trevelin vivió un septiembre a puro teatro en el Salón Central

El ciclo organizado por Nexo Producciones y la Secretaría de Cultura ofreció cuatro propuestas teatrales que conquistaron al público y abren camino a nuevas iniciativas culturales.
Escuchar esta nota

El pasado domingo 28 de septiembre el público que colmaba las instalaciones del histórico Salón Central de Trevelin, aplaudió largamente la última de las cuatro obras presentadas en ese escenario durante el ciclo organizado por Nexo Producciones, con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin.

 


Cada domingo de septiembre momentos antes de las 19, ya era visible la fila de espectadores a las puertas del Salón, augurando lo que luego sería una constante: la sala colmada y los aplausos reiterados ante cada propuesta teatral.

 


El ciclo comenzó el pasado domingo 7, con la obra “Terapia”, protagonizada por Maxi Mariani y Agustín Bestene; la siguiente semana fue el turno del grupo Delirio Escénico, que ofrecieron “Casa Seca”, con las actuaciones de Julieta Caravaggio, Lucas Barbagallo, Agustín Bestene y Malena Marqués. El domingo 21, el mismo grupo ofreció “Las Idiotas”, protagonizada por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo y finalmente el pasado fin de semana el escenario del Salón Central recibió a La Cuática, integrado por Lucía Pérez Marrero y Diego Recagno, quienes ofrecieron su espectáculo de “impro”, “Brote Primaveral”. Una divertida propuesta de historias improvisadas por los actores a partir de anécdotas o situaciones reales planteadas por el público.

 


El secretario de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, Gustavo De Vera, sostuvo que “La productora nos presentó un modelo de gestión con una perspectiva colaborativa, donde compañías de teatro, Municipio, auspiciantes, la misma Productora, sumaron sus recursos para hacer posible una propuesta que fue muy bien recibida por el público”. 

 


“En épocas de crisis tan graves como la que atravesamos, la creatividad, la planificación y el concepto de colaboración antes que el de competitividad, son la clave para conseguir objetivos concretos y tangibles”, agregó el funcionario, quien volvió a reunirse con los integrantes de la productora para proyectar nuevos ciclos culturales en el mediano y largo plazo.

 

 

R.G.

 

