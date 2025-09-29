13°
Por Redacción Red43

Encerrados en su propia casa: Así pidieron ayuda tras una reunión que se volvió violenta

Una mujer denunció que, tras una discusión, un hombre tomó un cuchillo y amenazó a los presentes en la casa donde estaban reunidos. Los ocupantes se refugiaron en una habitación y llamaron a la Policía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un violento episodio ocurrió en El Maitén, cuando la Policía intervino en un domicilio a raíz de un llamado que alertaba sobre amenazas con un arma blanca.

 

Según informó la subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando una mujer solicitó auxilio al encontrarse encerrada en su habitación junto a otras personas, tras una violenta discusión.

 

Amenazas con cuchillo y destrozos

 

La denunciante relató que se encontraba reunida consumiendo bebidas alcohólicas con un hombre mayor de edad, de nacionalidad peruana, cuando la situación se tornó agresiva. El sujeto, visiblemente alterado, tomó un cuchillo y comenzó a amenazar tanto a la hija de la propietaria de la vivienda como a su pareja.

 

 

Ante el riesgo, los presentes se refugiaron en una de las habitaciones desde donde pidieron la intervención policial.

 

Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría lograron aprehender al agresor, quien además había provocado daños materiales en el inmueble, rompiendo un televisor, vidrios y otros objetos de la vivienda.

 

Intervención judicial

 

El hombre quedó detenido y será imputado por los delitos de daño y amenazas con arma blanca. El procedimiento contó también con la participación de personal de Criminalística.

 

 

 

O.P.

 

