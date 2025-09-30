Esquel presente en la Feria Internacional de Turismo

La Municipalidad de Esquel participa de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial. La ciudad está representada por el secretario general de Intendencia, Gustavo Simieli, la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti, y el equipo técnico del área, quienes durante los primeros días de la feria recibieron a numerosos turistas interesados en conocer más sobre los atractivos de la región.

En este marco, se presentó oficialmente el vuelo directo Córdoba – Esquel y se realizó el sorteo de pasajes aéreos con estadía incluida, acciones que buscan potenciar la conectividad y promover la llegada de visitantes.

Además, Esquel tuvo una activa participación tanto en el stand de Turismo Nacional como en el escenario del Stand Patagonia, donde se dio a conocer el proyecto “Esquel te conecta”, con eje en el geoturismo, el trekking y la amplia oferta de atractivos naturales y culturales. La propuesta incluyó también la degustación de productos locales, acercando a los visitantes la identidad gastronómica de la región.

Otro momento destacado de la participación fue la presentación de la Ordenanza de Promoción a las Inversiones Turísticas, creada e impulsada por el intendente Matías Taccetta. Esta iniciativa busca atraer inversiones al sector turístico, fortalecer el desarrollo de la ciudad y generar nuevos puestos de trabajo.

La subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti, valoró el interés del público en la propuesta de Esquel: “La gente de Buenos Aires y de distintas partes del país se interesan mucho en nuestra ciudad, no solamente por los atractivos turísticos y actividades, sino también por la ordenanza de inversiones, que abre nuevas oportunidades de crecimiento para el sector”.

