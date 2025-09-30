Septiembre se despide con cielo gris y viento

La semana avanza con un martes gris en la Comarca Andina, tras un lunes que dejó momentos de inestabilidad y algunas lluvias breves pero intensas en la zona. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 30 de septiembre el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, sin chances significativas de precipitaciones.

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

Mañana: mayormente nublado, mínima de 2°C, vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Tarde: continúa nublado, máxima estimada de 9°C, con vientos más intensos que podrían alcanzar los 50 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Noche: cielo cubierto, 5°C, con ráfagas entre 51 y 59 km/h.

El pronóstico alternativo del SMN refuerza este escenario, con registros que rondarán entre los 6°C y 11°C a lo largo de la jornada, sin lluvias a la vista pero con el viento como principal protagonista.

Un martes de efemérides

Este 30 de septiembre se conmemoran varias fechas de interés:

Día del Guardabosque , en reconocimiento al trabajo de quienes protegen los bosques y ecosistemas del país.

Día Internacional de la Traducción , que resalta la labor de los traductores en todo el mundo.

Día Internacional del Podcast , un formato digital que sigue sumando seguidores globalmente.

También se recuerda el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, una fecha que invita a reflexionar sobre la libertad de expresión en materia religiosa.

