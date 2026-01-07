Luque recorre las zonas afectadas y solicita que Nación libere los fondos de emergencia para los incendios

El diputado nacional Juan Pablo Luque se trasladó este martes al Parque Nacional Los Alerces para realizar un relevamiento de la situación tras el avance del fuego hacia los sectores de Lago Verde y el río Arrayanes. Durante su presencia en el terreno, el legislador se reunió con autoridades locales para interiorizarse sobre el operativo de combate y evaluar las necesidades de los brigadistas y pobladores afectados en toda la zona cordillerana.

En el marco de esta visita, Luque informó que se encuentra coordinando acciones con el diputado José Glinski y otros representantes de las provincias patagónicas para avanzar en un proyecto de emergencia a nivel nacional. El objetivo de esta iniciativa es lograr la disponibilidad inmediata de partidas presupuestarias que ya fueron aprobadas pero que hasta el momento no han sido liberadas por el Gobierno nacional. El diputado señaló que es fundamental que estos recursos se habiliten rápidamente para fortalecer la capacidad de respuesta logística y operativa en la región.

Durante la entrevista, el legislador analizó la falta de tareas preventivas durante los meses de invierno y primavera, vinculando la magnitud de los incendios actuales a la escasez de nieve y agua en los arroyos registrada el año pasado. Luque sostuvo que existe una necesidad de implementar programas de limpieza de bosques y creación de fajas cortafuegos con mayor intensidad, especialmente en las áreas cercanas a poblaciones como Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. Sobre este punto, afirmó que “lo que no estamos trabajando es en las prevenciones que tenemos que empezar a llevar adelante de una manera mucho más agresiva para poder limpiar el bosque”.

El impacto en la economía local fue otro de los puntos relevados durante la recorrida por la cordillera. La suspensión de eventos regionales y la evacuación de visitantes en el Parque Nacional han generado una interrupción en la actividad turística de la temporada. Respecto al estado de los trabajos de control, Luque transmitió la información brindada por la Intendencia del Parque, indicando que hay más de 50 brigadistas y medios aéreos operativos, aunque las condiciones climáticas y la falta de visibilidad por el humo condicionan las tareas.

El legislador concluyó su paso por Los Alerces para dirigirse hacia la Comarca Andina, donde mantendrá encuentros con vecinos y autoridades de los sectores damnificados. En referencia a la complejidad del escenario meteorológico actual, manifestó que “cuando el incendio está generado en una época como esta, con tanto calor y con tanto material para que el fuego se consuma, es muy difícil frenarlo si no sea por una cuestión de lluvias”.

