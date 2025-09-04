Talleres UPAMI: inscripciones abiertas

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, anuncia la apertura de la inscripción para los Talleres UPAMI correspondientes al segundo cuatrimestre. El plazo para anotarse es limitado, con fecha de cierre el 12 de septiembre. La oferta incluye actividades presenciales en Esquel y Trevelin, y también talleres virtuales para que participantes de otras localidades puedan sumarse.

En Esquel, se dictarán talleres de Computación y Nuevas Tecnologías, Literario, Memoria, Cuentos y Uso de Celulares. Además, se ofrecerán cursos de Fotografía Digital con Celulares, con modalidad presencial y virtual, y una propuesta de Senderismo. Para los interesados en Trevelin, los talleres disponibles son Nuevas Tecnologías, Computación 2, Radio y Huerta Agroecológica.

Para inscribirse, se puede acceder a la página web de PAMI (pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami), buscar la UNPSJB y seleccionar la oferta de talleres.

También es posible realizar la inscripción de manera presencial en la Sede Esquel de la universidad.

Este programa continúa reforzando el compromiso de la UNPSJB con los adultos mayores, brindándoles espacios de aprendizaje, recreación y socialización.

E.B.W.