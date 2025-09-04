Torres en la Expo Educativa de Trelew: "Dejamos atrás una época oscura en materia educativa"

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó de la apertura oficial de la Expo Educativa 2025 en Trelew, un evento que reúne a más de mil estudiantes de último año de secundaria del Valle y la Meseta. Destacó que el evento es una señal de que se ha dejado atrás "una época oscura en materia educativa" y que se está apostando nuevamente por el futuro de los jóvenes. Remarcó la importancia de ofrecer herramientas a los estudiantes en un mundo cada vez más competitivo y dinámico.

Durante la apertura, el gobernador estuvo acompañado por el intendente Gerardo Merino; la diputada nacional Ana Clara Romero; los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; la concejal Claudia Monaji; funcionarios provinciales y municipales; estudiantes y docentes de la zona.

Un plan educativo renovado y enfocado en el futuro

El gobernador señaló que, para adaptarse a las constantes demandas del mercado laboral, se ha decidido incorporar nuevos contenidos educativos, como finanzas, programación, inteligencia artificial y robótica, en las escuelas de la provincia. Además, destacó la implementación de internet satelital en escuelas rurales, lo que permite a los estudiantes de áreas más aisladas acceder a educación a distancia sin tener que abandonar sus comunidades.

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y la coordinadora de Educación del municipio, María Emilia Damadio, subrayaron que la Expo Educativa es una herramienta para que los jóvenes puedan conocer las oportunidades disponibles en su propia región. Ambos coincidieron en que el evento es clave para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

E.B.W.