10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Expo Educativa TrelewTrelew
04 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Torres en la Expo Educativa de Trelew: "Dejamos atrás una época oscura en materia educativa"

Más de mil estudiantes han concurrido a la muestra educativa en Trelew. Cuenta con más de 20 instituciones que exponen su variada oferta de carreras y oficios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó de la apertura oficial de la Expo Educativa 2025 en Trelew, un evento que reúne a más de mil estudiantes de último año de secundaria del Valle y la Meseta. Destacó que el evento es una señal de que se ha dejado atrás "una época oscura en materia educativa" y que se está apostando nuevamente por el futuro de los jóvenes. Remarcó la importancia de ofrecer herramientas a los estudiantes en un mundo cada vez más competitivo y dinámico.

Durante la apertura, el gobernador estuvo acompañado por el intendente Gerardo Merino; la diputada nacional Ana Clara Romero; los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; la concejal Claudia Monaji; funcionarios provinciales y municipales; estudiantes y docentes de la zona.

Un plan educativo renovado y enfocado en el futuro

El gobernador señaló que, para adaptarse a las constantes demandas del mercado laboral, se ha decidido incorporar nuevos contenidos educativos, como finanzas, programación, inteligencia artificial y robótica, en las escuelas de la provincia. Además, destacó la implementación de internet satelital en escuelas rurales, lo que permite a los estudiantes de áreas más aisladas acceder a educación a distancia sin tener que abandonar sus comunidades.

 

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y la coordinadora de Educación del municipio, María Emilia Damadio, subrayaron que la Expo Educativa es una herramienta para que los jóvenes puedan conocer las oportunidades disponibles en su propia región. Ambos coincidieron en que el evento es clave para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en un torneo: un arquero de futsal cayó muerto después de atajar un penal
2
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
3
 Lo ataron, torturaron y fracturaron la nariz: el increíble robo en una casa en medio del campo
4
 Hizo todo para matarla: intentó estrangularla y después abrió las hornallas de gas
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -