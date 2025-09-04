Ya están todas las peleas confirmadas para el Gran Festival de Boxeo en José de San Martín

(Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz). - Está todo listo. Solo hace falta mantener el peso, cuidarse con las comidas y entrenar solo los detalles finos. Esto es para los boxeadores. Falta poco más de una semana, no será cosa de cometer un error a tan pocos días del festival.

Y para quienes organicen este festival, será momento de ajustar todos los detalles para que la velada de boxeo amateur salga a la perfección. Claro que el nivel de las peleas programadas lleva directamente a eso, a la perfección.

Y esto tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en el Salón Comunitario de José de San Martin, donde se espera un lleno total.

Organizado por la Escuela Municipal de Boxeo, a través de la Secretaría de deportes de José de San Martín tendrá lugar un gran festival de boxeo amateur donde estarán en juegos cinturones AMBAPA.

Uno de los cinturones lo pondrá en juego Joaquín Vega, de Rawson, quien recordemos salió campeón nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata 2024.

A pesar de su corta edad tiene un importante palmarés y un futuro enorme dentro del deporte de los puños.

Y enfrente estará el pupilo de Paula Omad y Jonathan Chazarreta, Lautaro Huaiquiñir quien también es una joven promesa del boxeo cordillerano, un legítimo producto de los festivales cordilleranos.

Como dato interesante, podemos decir que hace casi un año, se enfrentaron en Trelew, en la final Provincial para los Juegos Evita. Esa vez ganó Vega (del Club Box de Rawson) por puntos, la misma temporada cuando Vega logró el título nacional en Mar del Plata.

Será una gran pelea donde Vega pondrá en juego su cinturón AMBAPA. Y Huaiquiñir querrá traerlo para Esquel.

Claro que no será el único cinturón que estará en juego, porque otro rawsense, Andrés Quinteros, expondrá el cinturón ante Ulises Antimán de Trevelin.

Este festival, que tendrá el acompañamiento de la Municipalidad de José de San Martin y el Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad, se llevará a cabo en la noche del sábado 13 de septiembre en el Salón Comunitario donde habrá un total de cuatro exhibiciones y nueve combates amateur con boxeadores locales de José de San Martín, Gobernador Costa, Rawson, Esquel, Trevelin, Trelew y El Bolsón.

TODAS LAS PELEAS

Combates de exhibiciones

Tomás Baigorria (Esc. Municipal JSM) vs. Dylan Marquez (Esc. Municipal JSM)

Wendy Rauti (Esc. Municipal JSM) vs. Milagros “La Tabanito” Torres (Pocho Box de El Bolsón)

Gustavo Antimilla (Esc. Municipal JSM) vs. Bruno Molina (Esc. Municipal JSM)

Santiago Peña (Esc. Municipal JSM) vs. Cristian Huenullán (Cholo Box de Gdor. Costa)

Combates amateurs

Nahuel Muñoz (Huracán JSM) vs. Tobías Henchos (Team Cárcamo de Esquel)

Vicky Ferreyra (Huracán JSM) vs. Milagros “La Tabanito” Torres (Pocho Box de El Bolsón)

Valentino Necul (Esc. Municipal JSM) vs. José Vásquez (Cholo Box de Gdor. Costa)

Jeremías Jaramillo (Esc. Municipal JSM) vs. Caleb Cruz (Pocho Box de El Bolsón)

Gisella Caynechú (Huracán JSM) vs. Candela Griffith (Trelew)

Xiomara Colipán (Esc. Municipal JSM) vs. Yuliana Cotut (Cholo Box de Gdor. Costa)

Doble Semifondo:

Ulises Antimán (Cóndor del Sol de Trevelin) vs. Andrés Quinteros (Club Boxeo de Rawson)

Eduardo Zárate (Esc. Municipal JSM) vs. Manuel Cayupichun (Cholo Box de Gdor. Costa)

Combate de fondo:

Lautaro Huaiquiñir (TyP Bóxing de Esquel) vs. Joaquín Vega (Club Boxeo de Rawson)