Torres llama a defender los intereses de Chubut en la campaña electoral

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al inicio de la campaña electoral y afirmó que es fundamental que los candidatos pongan los intereses de la provincia por encima de cualquier "disciplina de bloque" nacional. El gobernador instó a salir de la "trampa" de la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

Torres sostuvo que los representantes de Chubut en el Congreso deben tener la capacidad de defender los intereses del pueblo chubutense, acompañando las medidas que benefician a la provincia y plantándose "como lo hemos hecho en más de una oportunidad" cuando las medidas atentan contra ella.

El gobernador concluyó que, si bien romper la polarización es un "desafío enorme", está convencido de que Chubut será "el ejemplo de que se puede".



T.B